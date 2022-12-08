В Северной Осетии на карантин закрыли почти 60 детских учреждений из-за ОРВИ

В 12 школах и 45 детских садах Северной Осетии введён карантин из-за увеличения случаев заболеваемости ОРВИ. Как сообщили в Минобразования республики, учреждения закрыты.

"На карантин по республике закрыто 140 классов, 12 школ, 45 детских садов и 44 группы в дошкольных образовательных учреждениях", — пояснили в пресс-службе.

Учебный процесс приостановлен в заведениях, где заболеваемость превышает 20% от списочного состава, указали в ведомстве.