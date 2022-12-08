В Магнитогорске проверят суши-бар с отсылками к фильмам для взрослых в названиях блюд

В Магнитогорске солярий и суши-бар с интересными названиями привлекли внимание правоохранителей. Всё дело в том, что наименования блюд в заведении отсылают к интересным видео на соответствующих сайтах, пишет телеграм-канал SHOT.

Всё дело в сетах "МЖМ", "Шисят девять", "Зрелая мамочка" и "Золотой дождь" в суши-баре "8круглых". Также в ассортименте есть позиции "Припудри носик", "Торчки", "Снег" и "Под кокосом". Последнее не только набор роллов, но и солярий. Обоими заведениями владеет 46-летняя Юлия. По словам предпринимательницы, у неё просто хорошее воображение.

Бизнесмен Юлия из Магнитогорска объяснила смысл вызывающих названий своих заведений. Видео © Telegram-канал SHOT

"Почему люди пишут про какие-то наркотики, мне это вообще непонятно. Видимо, у нас в стране много наркоманов... Я выделилась, и мне это нравится. И буду продолжать в том же духе... У меня с воображением всё в порядке. Я взрослая адекватная женщина", — рассказала Юлия.







Однако комитет наружной рекламы городской администрации и полиция Магнитогорска придерживаются другого мнения. По данным Лайфа, они изучат "фишки" провокационного маркетинга.