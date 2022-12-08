Захарова посоветовала Боррелю не мерить других людей по себе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что в Африке не знают, кто такой Владимир Путин и где находится Донбасс, посоветовала европейскому политику не мерить людей по себе.

"Садовник, выдающий себя за высокого представителя ЕС по иностранных делам, усомнился, что на Балканах и в Африке люди знают, где Донбасс и кто такой Путин. Жозеп, вы по себе-то людей не меряйте", — написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат также отметила, что "деградация коллективного Запада" не означает наличие таких же процессов в других государствах.