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8 декабря, 20:43

Захарова посоветовала Боррелю не мерить других людей по себе

Захарова ответила Боррелю на сомнения в искренности поддерживающих Россию жителей Африки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что в Африке не знают, кто такой Владимир Путин и где находится Донбасс, посоветовала европейскому политику не мерить людей по себе.

"Садовник, выдающий себя за высокого представителя ЕС по иностранных делам, усомнился, что на Балканах и в Африке люди знают, где Донбасс и кто такой Путин. Жозеп, вы по себе-то людей не меряйте", — написала Захарова в телеграм-канале.

Евродепутат назвал Борреля садовником после слов про джунгли вне ЕС

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Дипломат также отметила, что "деградация коллективного Запада" не означает наличие таких же процессов в других государствах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идеи, которые глава европейской дипломатии Жозеп Боррель продвигает внутри Европейского союза, провоцируют закрепление нового затяжного раскола в регионе. По её мнению, споры внутри Евросоюза по теме отношений с Россией — очередная "попытка переосмыслить долгосрочные подходы к взаимодействию с нашей страной".

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МИД РФ

Юлия Коновалова

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