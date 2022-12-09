Самолёт с Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2
В столичном аэропорту Внуково-2 совершил посадку самолёт, на борту которого находится россиянин Виктор Бут, обменянный на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
"Спецборт приземлился. После прохождения необходимых процедур Виктор Бут сможет покинуть территорию аэропорта", — сообщили в службах.
Лайф писал, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с ней по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной он назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.
Кадр видео Telegram-канал ТАСС