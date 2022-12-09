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9 декабря, 01:41

Глава Минфина Йеллен: США не считают Россию причастной к пробке судов с нефтью в Турции

США не подозревают Россию в причастности к возникновению пробки из нефтяных танкеров у берегов Турции. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море", пояснила Йеллен журналистам.

Турция запретит танкерам находиться в Мраморном море без страховки

Турция запретит танкерам находиться в Мраморном море без страховки

Как указала министр, Анкара разделяет интересы Вашингтона в сохранении хорошо снабжаемого нефтяного рынка.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что пробка из танкеров у берегов Турции продолжает расти. Утверждалось, что там наблюдается по меньшей мере 26 танкеров более чем с 23 миллионами баррелей нефти из Казахстана.

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ТАСС / ЕРА / RAJAT GUPTA

Юлия Коновалова

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