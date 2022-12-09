Глава Минфина Йеллен: США не считают Россию причастной к пробке судов с нефтью в Турции

США не подозревают Россию в причастности к возникновению пробки из нефтяных танкеров у берегов Турции. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море", — пояснила Йеллен журналистам.

Как указала министр, Анкара разделяет интересы Вашингтона в сохранении хорошо снабжаемого нефтяного рынка.