Глава Минфина Йеллен: США не считают Россию причастной к пробке судов с нефтью в Турции
США не подозревают Россию в причастности к возникновению пробки из нефтяных танкеров у берегов Турции. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
"Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море", — пояснила Йеллен журналистам.
Как указала министр, Анкара разделяет интересы Вашингтона в сохранении хорошо снабжаемого нефтяного рынка.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что пробка из танкеров у берегов Турции продолжает расти. Утверждалось, что там наблюдается по меньшей мере 26 танкеров более чем с 23 миллионами баррелей нефти из Казахстана.
ТАСС / ЕРА / RAJAT GUPTA