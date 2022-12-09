Районы Парижа погрузились во тьму из-за аварийного отключения света
RTE: Около 125 тысяч домов в Париже остались без электричества из-за аварии
Вечером 8 декабря авария оставила без света несколько районов Парижа, пострадало около 125 тысяч домов, сообщил французский оператор электросетей RTE.
"После аварии, произошедшей около 22:15, дома на юго-востоке Парижа остались без электричества", — сказано в сообщении компании в соцсетях.
Как позже уточнили в RTE, без света во французской столице осталось около 125 тысяч домов. Всему виной стала поломка трансформатора энергетической компании Enedis. Спустя некоторое время ситуацию с подачей электроэнергии нормализовали.
Ранее Лайф сообщал о том, что школа в коммуне Лимей-Бреванн к юго-востоку от Парижа начала выдавать детям одеяла из-за низкой температуры в классах. Мэрия не включала отопление в учебных заведениях из-за экономии в связи с возросшими счетами за электроэнергию.
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