Районы Парижа погрузились во тьму из-за аварийного отключения света

Вечером 8 декабря авария оставила без света несколько районов Парижа, пострадало около 125 тысяч домов, сообщил французский оператор электросетей RTE.

"После аварии, произошедшей около 22:15, дома на юго-востоке Парижа остались без электричества", — сказано в сообщении компании в соцсетях.

Как позже уточнили в RTE, без света во французской столице осталось около 125 тысяч домов. Всему виной стала поломка трансформатора энергетической компании Enedis. Спустя некоторое время ситуацию с подачей электроэнергии нормализовали.