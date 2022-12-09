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9 декабря, 00:17

Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии Бишкек, где пройдёт саммит Евразийского экономического союза, сообщают ТАСС и РИА "Новости".

Там лидеры государств – членов союза должны обсудить формирование общего рынка газа, а также развитие единого рынка услуг. Ожидается одобрение целого ряда документов.

У Путина помимо этого пройдёт двусторонняя встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.

Путин может обсудить с лидерами Казахстана и Узбекистана создание "тройственного союза по газу"

Путин может обсудить с лидерами Казахстана и Узбекистана создание "тройственного союза по газу"

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, пересёкся ли Путин в аэропорту Внуково-2 с обменянным из США Виктором Бутом. Последний прилетел из США в Москву около полуночи.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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