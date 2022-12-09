Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии Бишкек, где пройдёт саммит Евразийского экономического союза, сообщают ТАСС и РИА "Новости".

Там лидеры государств – членов союза должны обсудить формирование общего рынка газа, а также развитие единого рынка услуг. Ожидается одобрение целого ряда документов.

У Путина помимо этого пройдёт двусторонняя встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.