Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии Бишкек, где пройдёт саммит Евразийского экономического союза, сообщают ТАСС и РИА "Новости".
Там лидеры государств – членов союза должны обсудить формирование общего рынка газа, а также развитие единого рынка услуг. Ожидается одобрение целого ряда документов.
У Путина помимо этого пройдёт двусторонняя встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, пересёкся ли Путин в аэропорту Внуково-2 с обменянным из США Виктором Бутом. Последний прилетел из США в Москву около полуночи.
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