Сербия рассмотрит возвращение тысячи представителей сил безопасности в Косово
Официальный Белград может вернуть одну тысячу представителей сил безопасности Сербии на территорию Косова и Метохии после входа на бронетехнике спецназа непризнанной республики на север страны. Об этом заявил глава канцелярии по региону при сербском правительстве Петар Петкович.
"Белград рассмотрит возвращение до одной тысячи наших сил безопасности на территорию Косова и Метохии — так, как это предусмотрено п. 4 резолюции 1244 СБ ООН", — сказал Петкович.
Чиновник также призвал не удивляться последующим решениям властей Сербии, поскольку не они нарушили Брюссельские соглашения. Согласно им, косовским полицейским запрещён въезд в населённый сербами север Косова и Метохии без разрешения руководителей четырёх сербских муниципалитетов.
Ситуация на севере Косова обострилась 31 июля текущего года, когда на улицах слышались сирены и выстрелы, а жители строили баррикады. Причиной стали намерения властей непризнанной республики отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Стороны провели встречу в Брюсселе, которая закончилась ничем. Но в конце ноября договорённости были найдены, о чём сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
ТАСС / АР / Darko Vojinovic