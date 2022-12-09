Около 200 спецназовцев на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии

Несколько сотен спецназовцев полиции непризнанного Косова вторглись в населённый сербами север Косова и Метохии. Об этом сообщает газета "Вечерне новости".

Спецназовцы полиции непризнанного Косова вторглись в населённый сербами север Косова и Метохии. Видео © t.me / orly_rs

По информации издания, от двухсот до трёхсот вооружённых бойцов на бронетехнике заблокировали дороги города Косовска-Митровица. При этом местным жителям запрещают делать фото и видео, однако проживающие в Косовска-Митровице сербы начали собираться на улицах города.

По некоторым данным, спецназовцы начали применять светошумовые гранаты. Как пишет газета, премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом "перешёл к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии". Как сообщил ТАСС источник, проживающий в сербском районе в Призрене, места проживания сербов на юге края были заблокированы ещё 7 декабря. По словам собеседника сотрудника агентства, мирные люди не покидают свои дома.

Согласно Брюссельским соглашениям, косовским полицейским запрещён въезд в населённый сербами север края без разрешения руководителей четырёх сербских муниципалитетов.