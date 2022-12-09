Около 200 спецназовцев на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии
Несколько сотен спецназовцев полиции непризнанного Косова вторглись в населённый сербами север Косова и Метохии. Об этом сообщает газета "Вечерне новости".
Спецназовцы полиции непризнанного Косова вторглись в населённый сербами север Косова и Метохии. Видео © t.me / orly_rs
По информации издания, от двухсот до трёхсот вооружённых бойцов на бронетехнике заблокировали дороги города Косовска-Митровица. При этом местным жителям запрещают делать фото и видео, однако проживающие в Косовска-Митровице сербы начали собираться на улицах города.
По некоторым данным, спецназовцы начали применять светошумовые гранаты. Как пишет газета, премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом "перешёл к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии". Как сообщил ТАСС источник, проживающий в сербском районе в Призрене, места проживания сербов на юге края были заблокированы ещё 7 декабря. По словам собеседника сотрудника агентства, мирные люди не покидают свои дома.
Согласно Брюссельским соглашениям, косовским полицейским запрещён въезд в населённый сербами север края без разрешения руководителей четырёх сербских муниципалитетов.
Как рассказывал Лайф ранее, ситуация на севере Косова обострилась 31 июля. Тогда на улицах слышались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. На границе с Сербией фиксировались вооружённые столкновения. Причиной такой ситуации стали намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позднее стороны провели встречу в Брюсселе, которая закончилась ничем. Однако в конце ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что власти Сербии и Косова смогли достичь договорённости по проблеме автомобильных номеров, что поможет предотвратить конфликт.
t.me / orly_rs