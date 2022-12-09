Во Франции задержана группа браконьеров, охотившихся на ежей ради еды

На юго-западе Франции задержали группу браконьеров, охотившихся на ежей ради приготовления их в пищу. Поиски начались, когда один из охотников опубликовал в Сети видео с рецептами разных блюд на основе мяса этого животного, сообщает France Press.

Сигналы поступили в полицию департамента Верхние Пиренеи. При задержании в автомобиле нарушителей был обнаружен живой ёж. Задержанные заявили, что не знали о запретах на охоту на этих лесных обитателей во Франции.

Пока они отделались предупреждением, но национальное Управление по биоразнообразию (OFB) ещё может привлечь их к ответственности. В стране за охоту на ежей предполагается штраф до 150 тысяч евро и тюремный срок до трёх лет за нанесение им вреда.