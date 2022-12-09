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8 декабря, 23:41

Во Франции задержана группа браконьеров, охотившихся на ежей ради еды

France Press: Во Франции задержали охотников, готовивших блюда из мяса ежей

На юго-западе Франции задержали группу браконьеров, охотившихся на ежей ради приготовления их в пищу. Поиски начались, когда один из охотников опубликовал в Сети видео с рецептами разных блюд на основе мяса этого животного, сообщает France Press.

Сигналы поступили в полицию департамента Верхние Пиренеи. При задержании в автомобиле нарушителей был обнаружен живой ёж. Задержанные заявили, что не знали о запретах на охоту на этих лесных обитателей во Франции.

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Пока они отделались предупреждением, но национальное Управление по биоразнообразию (OFB) ещё может привлечь их к ответственности. В стране за охоту на ежей предполагается штраф до 150 тысяч евро и тюремный срок до трёх лет за нанесение им вреда.

Ранее Лайф писал, что в Мурманской области четырёх полицейских поймали на незаконной ловле крабов. За один выезд на Кольский залив они поймали 54 особи, там же их разделали, но попались на глаза пограничникам.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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