Трамп назвал позором для США обмен Бута на Грайнер
Бывший президент США Дональд Трамп считает обмен осуждённой в РФ за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута позором для Вашингтона.
"Какой тупой и непатриотичный позор для США", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Бывший глава Белого дома также заявил, что сделка по обмену неравнозначна, учитывая тяжесть предъявленных Буту в США обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая, как написал Трамп, "в открытую ненавидит страну". Кроме того, экс-президент США задался вопросом, почему в сделку по обмену не был включён осуждённый в РФ за шпионаж американец Пол Уилан.
А ранее экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что обмен американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута является свидетельством капитуляции США перед Россией.
Кадр из видео ЦОС ФБС