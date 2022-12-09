Трамп назвал позором для США обмен Бута на Грайнер

Бывший глава Белого дома также заявил, что сделка по обмену неравнозначна, учитывая тяжесть предъявленных Буту в США обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая, как написал Трамп, "в открытую ненавидит страну". Кроме того, экс-президент США задался вопросом, почему в сделку по обмену не был включён осуждённый в РФ за шпионаж американец Пол Уилан.