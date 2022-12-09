Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 декабря 2022, 02:21
4267

Трамп назвал позором для США обмен Бута на Грайнер

Бывший президент США Дональд Трамп считает обмен осуждённой в РФ за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута позором для Вашингтона.

"Какой тупой и непатриотичный позор для США", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Опубликовано видео обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер
Опубликовано видео обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер

Бывший глава Белого дома также заявил, что сделка по обмену неравнозначна, учитывая тяжесть предъявленных Буту в США обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая, как написал Трамп, "в открытую ненавидит страну". Кроме того, экс-президент США задался вопросом, почему в сделку по обмену не был включён осуждённый в РФ за шпионаж американец Пол Уилан.

А ранее экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что обмен американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута является свидетельством капитуляции США перед Россией.

Американцы призвали обменять с Россией Джо Байдена и его сына
Американцы призвали обменять с Россией Джо Байдена и его сына
BannerImage

Кадр из видео ЦОС ФБС

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Виктор Бут
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar