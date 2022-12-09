Регулятор США потребовал заблокировать сделку между Microsoft и Activision на $69 млрд

Сделка компании Microsoft по приобретению издателя видеоигр Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов может не состояться, так как Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала заблокировать заявку. Об этом сказано на сайте регулятора.

Это связано с опасениями, что в результате проведения сделки новые владельцы смогут отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту. В регуляторе отметили, что поглощение "ведущей и независимой игровой студии" может нанести ущерб конкуренции на рынке.

Глава Microsoft Брэд Смит уже заявил, что намерен бороться с FTC. По его словам, он полностью уверен в правоте действий компании и планирует довести дело до суда.