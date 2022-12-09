Бут признался, что заранее не знал об обмене и возвращении в Россию

Вернувшийся в Россию Виктор Бут признался, что заранее не знал о своём грядущем освобождении из американской тюрьмы. Об этом он заявил журналистам после прилёта.

"Посреди ночи просто подняли, сказали: "Собирайся". Никакой особой предварительной информации не было", — заявил Бут, которого у трапа самолёта встретили жена Алла и мать Раиса.