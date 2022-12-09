Бут признался, что заранее не знал об обмене и возвращении в Россию
Вернувшийся в Россию Виктор Бут признался, что заранее не знал о своём грядущем освобождении из американской тюрьмы. Об этом он заявил журналистам после прилёта.
"Посреди ночи просто подняли, сказали: "Собирайся". Никакой особой предварительной информации не было", — заявил Бут, которого у трапа самолёта встретили жена Алла и мать Раиса.
По словам Бута, всё произошло в три часа ночи, он даже не успел попрощаться ни с кем из сокамерников.
Лайф писал, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с ней по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.
Кадр из видео телеграм-канала RT