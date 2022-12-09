Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 декабря 2022, 01:14

Бут признался, что заранее не знал об обмене и возвращении в Россию

Вернувшийся в Россию Виктор Бут признался, что заранее не знал о своём грядущем освобождении из американской тюрьмы. Об этом он заявил журналистам после прилёта.

"Посреди ночи просто подняли, сказали: "Собирайся". Никакой особой предварительной информации не было", — заявил Бут, которого у трапа самолёта встретили жена Алла и мать Раиса.

Самолёт с Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2
Самолёт с Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2

По словам Бута, всё произошло в три часа ночи, он даже не успел попрощаться ни с кем из сокамерников.

Лайф писал, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с ней по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.

Опубликовано видео обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер
Опубликовано видео обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер
BannerImage

Кадр из видео телеграм-канала RT

Иван Косицын
  • Новости
  • Виктор Бут
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar