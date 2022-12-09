Школьнице в США официально разрешили держать единорога, которого у неё пока нет

Школьница в США получила официальное разрешение держать дома единорога. Однако, как сказано в тексте разрешительной лицензии, выданной Управлением по контролю за животными в калифорнийском округе Лос-Анджелес, девочка должна следовать строгим условиям.

Так, уход за единорогом должен соответствовать всем правилам содержания животных, изложенным в кодексе округа. Владелица обязана предоставлять питомцу регулярный доступ к солнечному свету, лунным лучам и радуге, а также кормить его арбузом не реже одного раза в неделю. Рог животного необходимо полировать мягкой тканью не реже одного раза в месяц, а единорожьи блёстки должны быть нетоксичными и биоразлагаемыми.

Единственная загвоздка заключается в том, что у юной Мадлен пока нет единорога. Директор Марсия Майеда похвалила ученицу за "чувство ответственного владения животным".