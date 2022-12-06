7 историй от реальных людей, которые докажут, что новогодние чудеса — совсем не сказки

"Случилось новогоднее чудо. Моя тётя вышла из комы!!! Было ужасное отравление палёным алкоголем. Врачи сказали готовиться к худшему, мол, вероятность выжить очень мала. Она редко пьёт и не знает, каким на вкус должен быть алкоголь, когда хороший. И вся семья загадала под бой курантов единственное желание. И в 5 утра она очнулась и спрашивает: "Какой сейчас год?". Не верится до сих пор!" — "Подслушано".

"Обзавелась моя знакомая молодым человеком, вечером приходит она домой и смотрит: он пишет письмо на бумаге. Спрашивает его: "Что пишешь?" А он и отвечает, что письмо Деду Морозу. А годиков-то молодому человеку уже 26 минуло, между прочим. Она начинает интересоваться, откуда такая чистая вера в доброго бородатого колдуна, а он рассказывает, что служил по контракту на флоте, и вот под Новый год матросов с корабля перестали отпускать — ни в увольнение, ни в отпуск — сиди в жестянке и тоскуй. И вот он с товарищем решили написать письма Деду Морозу, пожелав отпусков на Новый год, и передали их офицеру, чтобы отправил с почты на берегу. Он над ними посмеялся, но письма взял и отправил. Правда, потом об этом другим офицерам рассказал, и скоро весь корабль над ними смеялся. Но через пару дней выясняется, что им двоим предоставляются отпуска на неделю, и тут уже никто не смеялся, потому что все остальные так и остались на корабле, а эти двое поехали домой к родителям. И вот, говорит молодой человек, как же не верить в Деда Мороза, когда такие чудеса бывают!" — grrrraahhh.

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"У меня 5 лет сынуле, он месяц назад написал письмо Деду Морозу. Просил в подарок халат с мишками. Мы его и купили. Сыну по видеосвязи позвонил Дед Мороз, поздравил и сказал, что подарил ему, что он просил, и указал посмотреть под ёлкой. Мы, естественно, уже всё положили — ребёнок доволен. Сидим, бьют куранты, я говорю: "Сынуля, загадывай желание!", и тут он выдаёт: "Хочу железную дорогу!". Никогда раньше он про железную дорогу не говорил... А мы как раз с женой ему купили железную дорогу в качестве второго подарка — совпало так. Быстро определили его под ёлку и сказали идти смотреть, случилось ли волшебство. Видели бы вы эти глаза! Человек, по всей видимости, действительно поверил в чудо. <...> Чудеса случаются! Главное — верьте, как верят в них дети. Счастья всем в новом году!" — NePosledniyGeroy.

"Ещё год назад я жила с родителями в провинции, была в поисках работы больше года, личной жизни не было. Я была в отчаянии, у всех знакомых всё шло как по маслу, а я стояла на месте. Прочла в Интернете про новогодний ритуал с желанием и решила попробовать. Отчаянный циник и скептик поверил в новогоднее чудо! Сейчас у меня работа мечты! Путешествую каждый месяц и могу покрыть все свои финнужды. Я до сих пор не могу поверить, для меня это настоящее чудо", — "Подслушано".

"У нас в городе ограбили одну квартиру, воры вынесли вообще всё, что только смогли... прямо перед Новым годом... Всё бы ничего, но оказалось, что в этой квартире занимались сбором средств, вещей для детского дома... в качестве новогодних подарков... Я не знаю, каким образом грабители это узнали, вроде даже в газете ничего не писали об этом, но в итоге вернули вообще всё до последней ручки... Сегодня дети получили свои подарки... чудеса случаются..." — AlexFallen21.

"Не знаю даже, как начать, но сегодня произошло чудо! Ситуация: был сегодня на катке на ВДНХ в Москве и "потерял" документы, все... Паспорт, права, документы на машину, банковские карты и, что немаловажно, всю наличку, которая у меня осталась до следующего месяца (не было времени закинуть на карту). В общем, человек, я не знаю, кто ты, но ты ЧЕЛОВЕК с большой буквы, СПАСИБО тебе ОГРОМНОЕ, что ты вернул ВСЁ в прокат коньков и мой Новый год не будет испорчен!" — fablex.

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