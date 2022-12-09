Представитель Белого дома психанула и прервала брифинг из-за спора с журналистом

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прервала пресс-конференцию и ушла из зала для брифингов после конфликта с журналистом.

Спор Жан-Пьер с журналистом, после которого она прервала брифинг. Видео © Twitter / The White House

В конце общения слово взял один из участников встречи со стороны СМИ. Он начал говорить представителю Белого дома, почему ей "так сложно дать возможность задать вопрос о саммите США и африканских стран". Однако Жан-Пьер не дала ему возможности высказаться. Тогда журналист вновь попросил предоставить ему слово, в ответ на это чиновница заявила, что мужчина "не даёт ей ответить". Репортёр возмутился, ведь он ещё даже не успел задать свой вопрос.

"Я попыталась, вы мне не позволили, так что ваши коллеги зададут вопрос. Я буквально только что пыталась ответить на ваш вопрос, вы не позволили", — повторила пресс-секретарь.

Когда мужчина снова попросил Жан-Пьер задать вопрос, она попрощалась и вышла из зала для брифингов.