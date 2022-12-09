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8 декабря, 22:23

Скончался барабанщик и основатель британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк

Барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк (настоящее имя Брайан Джон Даффи) умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на представителя музыканта.

По словам собеседника газеты, Блэк мирно ушёл 6 декабря после долгих лет болезни. В последние годы музыкант проживал в загородном доме в Северном Уэльсе с семьёй и друзьями. Даффи выступал с группой на концертах до 2015 года, после чего прекратил выходить на сцену из-за проблем с органами дыхания.

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Блэк являлся одним из основателей группы The Stranglers, которая появилась в 1974 году и стала одной из основоположников постпанка. Также музыкант создал одну из первых частных пивоварен в Британии и владел цехом по производству мороженого.

Ранее в Вене на 85-м году жизни скончалась австрийская актриса Кристиана Хёрбигер, известная по роли Хермины Вернер в легендарном сериале "Комиссар Рекс".

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Обложка ©

Wikimedia Commons

Иван Косицын

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