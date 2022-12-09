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8 декабря, 23:10

Джеки Чан ведёт переговоры о съёмке четвёртой части боевика "Час пик"

Гонконгский актёр, режиссёр и мастер боевых искусств Джеки Чан ведёт переговоры о съёмках четвёртой части комедийного экшена "Час пик". Об этом пишет Deadline.

Как рассказал сам 68-летний артист, в ближайшее время он встретится с неким режиссёром (имя не раскрыл). При этом Чан заверил, что сценарий картины уже написан.

Он также признался, что в будущем планирует снимать меньше боевиков и сейчас занимается созданием "драмы для женщин". По словам режиссёра, в 2023-м исполнится 60-летие его работы в кино и теперь он хочет снимать больше любовных историй.

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Оригинальный "Час пик" с Чаном и Крисом Такером в главных ролях вышел на экраны в 1998 году и собрал 244 миллиона долларов. Тогда Джеки Чан закрепил за собой статус звезды англоязычных боевиков.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер сериала "Ведьмак. Происхождение" — приквела "Ведьмака", премьера которого состоится 25 декабря.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова

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