Джеки Чан ведёт переговоры о съёмке четвёртой части боевика "Час пик"
Гонконгский актёр, режиссёр и мастер боевых искусств Джеки Чан ведёт переговоры о съёмках четвёртой части комедийного экшена "Час пик". Об этом пишет Deadline.
Как рассказал сам 68-летний артист, в ближайшее время он встретится с неким режиссёром (имя не раскрыл). При этом Чан заверил, что сценарий картины уже написан.
Он также признался, что в будущем планирует снимать меньше боевиков и сейчас занимается созданием "драмы для женщин". По словам режиссёра, в 2023-м исполнится 60-летие его работы в кино и теперь он хочет снимать больше любовных историй.
Оригинальный "Час пик" с Чаном и Крисом Такером в главных ролях вышел на экраны в 1998 году и собрал 244 миллиона долларов. Тогда Джеки Чан закрепил за собой статус звезды англоязычных боевиков.
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