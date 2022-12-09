Петербуржец в стиле Гая Ричи пытался ограбить банк, но получил лишь пачку фальшивок
В Петербурге мужчина дерзко пытался ограбить банк, но ушёл с пачкой фальшивых купюр
Дерзкое ограбление произошло в офисе банка на Cенной площади в Санкт-Петербурге, где мужчина сходу достал нож и стал угрожать кассиру, требуя деньги. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.
Дерзкое ограбление банка в стиле Гая Ричи в Петербурге. Видео © LIFE
Сотрудник не растерялся и сразу нажал на кнопку открывания кассового аппарата, что выбило преступника из колеи. Он требовал скорейшего получения денег, однако устройство оказалось автоматическим и открывалось спустя время. Тогда в дело пошло кресло, которым работник защищался от агрессивного мужчины. Своего тот добился: касса всё же оказалась открыта. Злоумышленник победно убежал из офиса с пачкой банкнот, правда, оказалось, что среди них настоящими были только четыре тысячи рублей, а остальное — муляж.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге неизвестные ограбили банк, однако смогли вынести из него только видеорегистратор и провода из серверной. Проникли взломщики в помещение через идеально круглую дыру в кирпичной стене диаметром 50 сантиметров. Они оставили вскрытыми потолочные плиты и щитки для отключения сигнализации. Но больше всего вопросов у полицейских возникло из-за найденных на месте преступления синих мужских трусов.
Кадр из видео LIFE