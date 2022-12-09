США будут угрожать санкциями, чтобы их граждан не арестовывали за рубежом
Белый дом намерен препятствовать аресту граждан за рубежом, угрожая санкциями
Вашингтон планирует препятствовать арестам американских граждан за рубежом, используя санкции. Это стало возможным после расширения перечня инструментов, которое приняла администрация Джо Байдена, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Как она высказалась на брифинге, американское правительство может использовать этот вариант для "создания серьёзных издержек и последствий" для властей и негосударственных лиц стран, которые будут причастны в взятию заложников и задержаниям американцев.
Ранее бывший лидер США Дональд Трамп назвал позором для страны обмен россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер. Он охарактеризовал его как "тупой и непатриотичный".
ТАСС / dpa / picture-alliance