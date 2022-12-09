Британцам советуют отказаться от "дурной" привычки мыться каждый день

Жителям Британии необходимо отказаться от ежедневного приёма душа ради экономии денег и спасения планеты. Об этом в статье для The Spectator написал журналист Алек Марш.

"Когда это человек обрёл неотъемлемое право мыться в душе каждый день? Я задаю этот вопрос, поскольку всем предельно ясно, что так было не всегда", — пишет автор.

Марш ссылается на опрос YouGov от 2018 года, согласно которому 62% населения страны принимают душ минимум раз в день, что указывает на потребление "огромного количества воды". Эту воду, указал он, нужно очистить, обработать и нагреть, в результате чего ежедневный душ "оставляет за собой массивный углеродный след и негативно влияет на окружающую среду". Публицист назвал такую привычку дурной.

"И это не говоря уже о крупных финансовых издержках, особенно если учесть, что пятая часть всего потребляемого в доме электричества уходит на нагрев воды. А если вы любите подолгу мыться в душе — что ж, удачи вам. Душ доведёт вас до кризиса стоимости жизни быстрее, чем вы успеете вытереться полотенцем после него", — отметил автор публикации.

Журналист предлагает "вспомнить о мочалке" и мыться раз в два дня, что вернёт каждому "восемь ценнейших минут жизни" и поспособствует сокращению углеродных выбросов. Это позволит экономить газ, электричество, а также избежать постоянно увеличивающихся трат. В крайнем случае автор советует воспользоваться "одеколоном с сильным запахом".