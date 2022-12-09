Главный редактор "Вечерней Москвы" стал победителем конкурса "Золотой гонг"

Главный редактор и журналисты "Вечерней Москвы" стали победителями и дипломантами Всероссийского конкурса журналистов имени Ясена Засурского "Золотой гонг". На церемонии награждения им вручили почётные призы, говорится на сайте издания.

В этом году победителей определяли в 20 номинациях. Ежегодно лучшим из лучших вручают статуэтку в виде древнегреческой богини Ириды, вестницы богов. Одна из них досталась главному редактору газеты Александру Куприянову: он победил в номинации "Редактор года".

А в номинации "Акция года" газета "Москва Вечерняя" заняла второе место. Члены жюри обратили внимание на проект "100 плакатов о ковиде". Кроме того, диплом за второе место в номинации "Дебют года" получил корреспондент издания Никита Бессарабов.