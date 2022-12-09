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9 декабря, 01:32

Главный редактор "Вечерней Москвы" стал победителем конкурса "Золотой гонг"

Главный редактор и журналисты "Вечерней Москвы" стали победителями и дипломантами Всероссийского конкурса журналистов имени Ясена Засурского "Золотой гонг". На церемонии награждения им вручили почётные призы, говорится на сайте издания.

В этом году победителей определяли в 20 номинациях. Ежегодно лучшим из лучших вручают статуэтку в виде древнегреческой богини Ириды, вестницы богов. Одна из них досталась главному редактору газеты Александру Куприянову: он победил в номинации "Редактор года".

Журналисты "Вечерней Москвы" получили награды конкурса "Информируем из первых рук"

Журналисты "Вечерней Москвы" получили награды конкурса "Информируем из первых рук"

А в номинации "Акция года" газета "Москва Вечерняя" заняла второе место. Члены жюри обратили внимание на проект "100 плакатов о ковиде". Кроме того, диплом за второе место в номинации "Дебют года" получил корреспондент издания Никита Бессарабов.

Ранее сообщалось, что редакция газеты "Вечерняя Москва" передала проекту "Лица Победы" архивные документы накануне памятной даты начала контрнаступления советских войск под Москвой.

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"Вечерняя Москва"

Иван Косицын
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