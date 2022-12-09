В США решили отобрать телефоны у морпехов

В США планируют запретить морским пехотинцам пользоваться телефонами. Об этом пишет издание Marine Corps Times со ссылкой на коменданта корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера.

Он уверен, что современные средства связи могут в буквальном смысле убить военнослужащего, ведь при возможностях точного оружия важно знать лишь позицию противника, которую можно установить благодаря сигналу мобильников.

Одной из приоритетных задач сейчас является поиск ограничений способности противника раскрывать позиции морпехов, указал Бергер, однако конкретного плана по отказу от гаджетов генерал не представил.