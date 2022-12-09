Вернувшийся в Россию Бут не получил личные вещи при освобождении из тюрьмы в США
Посольство РФ в США: Буту при освобождении из тюрьмы не отдали его личные вещи
Россиянину Виктору Буту не вернули его личные вещи при освобождении из американской тюрьмы. Об этом сообщила заведующая консульским отделом Посольства РФ в США Надежда Шумова.
"Нам стало известно, что при освобождении Виктора Бута ему не были отданы его личные вещи. Посольство будет добиваться их возвращения", — приводит слова российского дипломата ТАСС.
Как указала Шумова, аналогичная ситуация наблюдалась при освобождении из тюрьмы в США россиянина Константина Ярошенко, которого в апреле этого года обменяли на американца Тревора Рида. По её словам, возвращения вещей Ярошенко ожидали более трёх месяцев.
Напомним, накануне, 8 декабря, американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с ней по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.
Кадр из видео ЦОС ФСБ