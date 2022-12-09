Вернувшийся в Россию Бут не получил личные вещи при освобождении из тюрьмы в США

Россиянину Виктору Буту не вернули его личные вещи при освобождении из американской тюрьмы. Об этом сообщила заведующая консульским отделом Посольства РФ в США Надежда Шумова.

"Нам стало известно, что при освобождении Виктора Бута ему не были отданы его личные вещи. Посольство будет добиваться их возвращения", — приводит слова российского дипломата ТАСС.