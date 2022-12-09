Немцы назвали Шольца "слугой США" за глупое отношение к России
Читатели Focus раскритиковали Шольца за политику в отношении России
Читатели немецкого издания Focus Online усомнились в умственных способностях канцлера Германии Олафа Шольца после его заявлений относительно России. Мнением они поделились в комментариях к статье обозревателя Ульриха Райца "Макрон попал в ловушку Путина — Шольц умнее".
"Я смотрю на всё с точностью до наоборот. Макрон мыслит свободно и рационально. Шольц — всего лишь верный слуга США и еврократов в Брюсселе", — написал один из читателей.
"Шольц далеко не умён, он делает именно то, чего хочет от него Америка, и это самое глупое, что можно сделать!" — отметил другой комментатор.
Ещё один юзер уверен, что Макрон прав, и призывает учитывать интересы Москвы, поскольку "без России не может быть мира в Европе".
Ранее сообщалось, что Олаф Шольц в свободное время штудирует книги о Владимире Путине и его статьи, чтобы понять российского лидера. Политик даже встречался с болгарским политологом и "экспертом по Путину" и консультировался с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
ТАСС / DPA / Kay Nietfeld