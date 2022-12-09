Россиянам объяснили, как добиться надбавки за работу в новогодние праздники

Работа в новогодние праздники может компенсироваться повышенной оплатой труда не менее чем в двойном размере или дополнительными днями отдыха. Об этом в беседе с Лайфом рассказала сооснователь интернет-бухгалтерии "Моё дело" Анастасия Моргунова.

По словам эксперта, оплата труда в двойном размере предусмотрена независимо от режима работы. Однако просто так привлечь сотрудников работодатель не может. Согласно Трудовому кодексу РФ, для этого необходимо письменное согласие. Если же специалист сам хочет выйти на работу, ему нужно написать заявление и проследить, чтобы документы были оформлены в рамках расчётного месяца, в котором он будет эти дни отрабатывать. Моргунова отметила, что среди оплачиваемых отгулов и оплаты в двойном размере предпочтительным будет второй вариант — в таком случае средний заработок за один день в январе будет высоким.

"У варианта с повышенной оплатой есть своя особенность. Она производится за фактически отработанное время. Бывает ситуация, когда сотрудника привлекают оперативно, например на час-два. И здесь он получит оплату в двойном размере только за эти часы, сколько отработает фактически", — объяснила эксперт.

Также Моргунова добавила, что дополнительный день отдыха предоставляется вне зависимости от отработанного времени. Если сотрудник отработал час, то ему обязаны потом предоставить не час отгула, а целый день.