Фанатка обвинила солиста Backstreet Boys Картера в изнасиловании в 2001 году

Против солиста группы Backstreet Boys Ника Картера подали иск с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней девочки в туре 2001 года. Об этом сообщает газета The New York Post.

Страдающая аутизмом и церебральным параличом Шэннон Рут обвинила музыканта в том, что он пригласил её 17-летнюю в гастрольный автобус, заметив, когда она стояла в очереди за автографом. По утверждению женщины, певец угостил её напитком под названием VIP Juice и совершил насильственные действия сексуального характера.

Шэннон заявила, что после случившегося артист угрожал, что настроит людей против неё. В дело вмешались и адвокаты, сообщив, что в результате этой истории Рут заразилась вирусом папилломы человека. Теперь она требует 30 миллионов долларов в качестве ущерба. Юрист Картера Майкл Хольтц категорически отверг все обвинения.

"Этот иск об инциденте, который, предположительно, произошёл более 20 лет назад, не только юридически не обоснован, но также полностью не соответствует действительности", — приводит портал TMZ слова юриста.