США решили отправить Киеву средства для укрепления ПВО и противодействия БПЛА
Reuters: США направят Украине средства для укрепления системы ПВО на 275 млн долларов
Власти США готовят пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов, которые пойдут на укрепление системы ПВО и противодействия беспилотникам. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.
Об этом могут объявить уже 9 декабря, пишет издание. Также Вашингтон намерен отправить боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.
Ранее Лайф писал, что в Конгрессе США потребовали провести аудит выделяемых Киеву денег. По словам сенатора Джона Тьюна, выделяемые средства расходовались "целесообразно и разумно".
ТАСС / АР / LIBKOS