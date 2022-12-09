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9 декабря, 03:52

США решили отправить Киеву средства для укрепления ПВО и противодействия БПЛА

Reuters: США направят Украине средства для укрепления системы ПВО на 275 млн долларов

Власти США готовят пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов, которые пойдут на укрепление системы ПВО и противодействия беспилотникам. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Об этом могут объявить уже 9 декабря, пишет издание. Также Вашингтон намерен отправить боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Киеву с передачей систем ПВО

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Ранее Лайф писал, что в Конгрессе США потребовали провести аудит выделяемых Киеву денег. По словам сенатора Джона Тьюна, выделяемые средства расходовались "целесообразно и разумно".

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ТАСС / АР / LIBKOS

Юлия Коновалова

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