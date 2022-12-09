США решили отправить Киеву средства для укрепления ПВО и противодействия БПЛА

Власти США готовят пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов, которые пойдут на укрепление системы ПВО и противодействия беспилотникам. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Об этом могут объявить уже 9 декабря, пишет издание. Также Вашингтон намерен отправить боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.