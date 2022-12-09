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9 декабря, 04:24

Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до семи тысяч квадратов

Площадь пожара в торговом центре "Мега Химки" на Ленинградском шоссе выросла до семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Сильный пожар в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE

"В Московской области огнеборцы ликвидируют пожар площадью 7000 кв. м. Возгорание произошло в торговом центре", — сказано в записи в телеграм-канале.

Информация о пострадавших не поступала. Огромный столб дыма виден всей округе.

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Напомним, пожар в ТЦ "Мега Химки" начался с кровли, которая уже обрушилась. Также были слышны взрывы — по словам местных жителей, от них тряслись окна в квартирах.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Артур Лапсаков

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