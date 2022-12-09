Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до семи тысяч квадратов

Площадь пожара в торговом центре "Мега Химки" на Ленинградском шоссе выросла до семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Сильный пожар в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE

"В Московской области огнеборцы ликвидируют пожар площадью 7000 кв. м. Возгорание произошло в торговом центре", — сказано в записи в телеграм-канале.

Информация о пострадавших не поступала. Огромный столб дыма виден всей округе.