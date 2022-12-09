В Благовещенске автомобиль провалился под асфальт из-за прорвавшихся на парковке труб
В Благовещенске автомобилист неожиданно провалился под асфальт на парковочной площадке, в яму ушла вся передняя половина машины, сообщает телеграм-канал Amur Mash.
В Благовещенске вытащили провалившуюся в яму машину. Видео © VK / Skaner28 / Сканер28
Это случилось из-за прорвавшихся труб под парковкой по улице Батарейная, 7. Владельцы других авто стали перегонять машины, чтобы они не примёрзли. На помощь запоздавшему водителю подоспели сотрудники ДПС, аварийщики и эвакуатор, которые смогли вытащить иномарку на поверхность.
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Telegram / Amur Mash