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9 декабря, 04:44

В Благовещенске автомобиль провалился под асфальт из-за прорвавшихся на парковке труб

В Благовещенске автомобилист неожиданно провалился под асфальт на парковочной площадке, в яму ушла вся передняя половина машины, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

В Благовещенске вытащили провалившуюся в яму машину. Видео © VK / Skaner28 / Сканер28

Это случилось из-за прорвавшихся труб под парковкой по улице Батарейная, 7. Владельцы других авто стали перегонять машины, чтобы они не примёрзли. На помощь запоздавшему водителю подоспели сотрудники ДПС, аварийщики и эвакуатор, которые смогли вытащить иномарку на поверхность.

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Ранее Лайф писал, что в Подмосковье фура вылетела с моста и загорелась. Это произошло в Раменском на 132-м километре ЦКАД. Грузовик рухнул на дорогу, его водитель скончался на месте.

Обложка ©

Telegram / Amur Mash

Юлия Коновалова

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