В Благовещенске автомобиль провалился под асфальт из-за прорвавшихся на парковке труб

В Благовещенске автомобилист неожиданно провалился под асфальт на парковочной площадке, в яму ушла вся передняя половина машины, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

В Благовещенске вытащили провалившуюся в яму машину. Видео © VK / Skaner28 / Сканер28

Это случилось из-за прорвавшихся труб под парковкой по улице Батарейная, 7. Владельцы других авто стали перегонять машины, чтобы они не примёрзли. На помощь запоздавшему водителю подоспели сотрудники ДПС, аварийщики и эвакуатор, которые смогли вытащить иномарку на поверхность.