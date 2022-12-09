В России может появиться рассрочка на покупку жилья, пишут СМИ

Профильные российские министерства проработают введение механизма рассрочки для некоторых категорий граждан. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на план мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

По данным издания, в перечень могут попасть учителя, врачи, IT-работники и узкие специалисты в промышленности. Прорабатывать механизм будут Минфин, Минстрой, ЦБ и "Дом.рф". В Госдуме уверены, что рассрочка станет необходимой для определённых категорий специалистов и граждан. По словам члена Комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, рассрочка должна предоставляться на весь срок выплат, при этом региональные власти должны оплачивать за граждан проценты.

Управляющий партнёр компании "Метриум" Надежда Коркка заявила, что разработка механизма также предполагает введение спецсчетов в банках для накопления первоначального взноса и уменьшения за счёт этого кредитной ставки. Такие счета должны стать особой категорией депозитов, и государство должно будет субсидировать их.