Площадь пожара в московском ТЦ "Мега Химки" возросла до 18 тысяч квадратов
Огонь распространился по всей площади ТЦ "Мега Химки" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Пожар со взрывами в ТЦ "Мега Химки" в Москве. Видео © Telegram / "Москва с огоньком"
"В настоящее время здание ТЦ горит по всей площади, огнём охвачено 18 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Изначально площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" составляла семь тысяч квадратов.
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Кадр из видео Telegram / "Москва с огоньком"