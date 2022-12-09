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9 декабря, 05:19

Площадь пожара в московском ТЦ "Мега Химки" возросла до 18 тысяч квадратов

Огонь распространился по всей площади ТЦ "Мега Химки" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар со взрывами в ТЦ "Мега Химки" в Москве. Видео © Telegram / "Москва с огоньком"

"В настоящее время здание ТЦ горит по всей площади, огнём охвачено 18 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении.

К тушению ТЦ "Мега Химки" могут привлечь авиацию МЧС

К тушению ТЦ "Мега Химки" могут привлечь авиацию МЧС

Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Изначально площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" составляла семь тысяч квадратов.

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Кадр из видео Telegram / "Москва с огоньком"

Светлана Оперук

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