Польский аналитик Квятковская потребовала от Германии покаяния и сотрудничества с Варшавой

Украинский кризис сместил центр силы Евросоюза на восток, а потому Германии необходимо наладить сотрудничество и добиться покаяния от Польши, чтобы сохранить своё доминирующее положение. Такое мнение выразила эксперт варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская, сообщает wPolytice.

По мнению автора материала, до кризиса на Украине ведущую роль в ЕС играли страны "старой Европы", однако поддержка Польшей киевского режима смогла повысить значение Варшавы "как в политическом измерении, так и в сфере безопасности". А вот Берлину, как считает аналитик, нужно добиться "стратегического союза" с Польшей для того, чтобы сохранить ведущее положение на континенте.

При этом политика канцлера ФРГ Олафа Шольца показывает, что он намерен осуществить "легальную перестройку" сил в ЕС и закрепить преимущество Берлина. Однако для начала немецкой стороне необходимо отчитаться о своих взаимоотношениях с Россией и начать поставки тяжёлых вооружений на Украину, а не ждать нормализации отношений с Москвой, уверена Квятковская.