Один человек погиб при пожаре в торговом центре "Мега Химки"

В результате пожара в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" погиб один человек, об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Обстановка возле места пожара в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE

При этом личность погибшего в ведомстве не уточнили. В ликвидации возгорания принимает участие 141 человек.