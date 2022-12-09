"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 декабря, 05:45

Один человек погиб при пожаре в торговом центре "Мега Химки"

В результате пожара в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" погиб один человек, об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Обстановка возле места пожара в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE

При этом личность погибшего в ведомстве не уточнили. В ликвидации возгорания принимает участие 141 человек.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в 08:25 пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров.

Стала известна возможная причина пожара в ТЦ "Мега Химки"

Стала известна возможная причина пожара в ТЦ "Мега Химки"

Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Изначально площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" составляла семь тысяч квадратов, однако затем возросла до 18 тысяч квадратных метров.

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров