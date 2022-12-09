Один человек погиб при пожаре в торговом центре "Мега Химки"
В результате пожара в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" погиб один человек, об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
Обстановка возле места пожара в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE
При этом личность погибшего в ведомстве не уточнили. В ликвидации возгорания принимает участие 141 человек.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в 08:25 пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Изначально площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" составляла семь тысяч квадратов, однако затем возросла до 18 тысяч квадратных метров.