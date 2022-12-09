Причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" могли стать сварочные работы

Сварочные работы в пристройке к зданию гипермаркета OBI стали причиной пожара в торговом центре "Мега Химки". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кроме того, в МЧС также рассматривают короткое замыкание как одну из основных версий случившегося. При этом причиной распространения огня на большую площадь стал взрыв, произошедший после начала пожара.