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9 декабря, 06:16

Причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" могли стать сварочные работы

ТАСС: Причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" стали сварочные работы

Сварочные работы в пристройке к зданию гипермаркета OBI стали причиной пожара в торговом центре "Мега Химки". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Последствия пожара в ТЦ "Мега Химки", причиной которого стали сварочные работы. Видео © LIFE

Кроме того, в МЧС также рассматривают короткое замыкание как одну из основных версий случившегося. При этом причиной распространения огня на большую площадь стал взрыв, произошедший после начала пожара.

Один человек погиб при пожаре в торговом центре "Мега Химки"

Один человек погиб при пожаре в торговом центре "Мега Химки"

Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Изначально площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" составляла семь тысяч квадратов, однако затем возросла до 18 тысяч квадратных метров. В 08:25 возгорание было локализовано.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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