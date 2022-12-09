Причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" могли стать сварочные работы
ТАСС: Причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" стали сварочные работы
Сварочные работы в пристройке к зданию гипермаркета OBI стали причиной пожара в торговом центре "Мега Химки". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Последствия пожара в ТЦ "Мега Химки", причиной которого стали сварочные работы. Видео © LIFE
Кроме того, в МЧС также рассматривают короткое замыкание как одну из основных версий случившегося. При этом причиной распространения огня на большую площадь стал взрыв, произошедший после начала пожара.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Изначально площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" составляла семь тысяч квадратов, однако затем возросла до 18 тысяч квадратных метров. В 08:25 возгорание было локализовано.
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