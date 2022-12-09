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9 декабря, 06:23

Очевидцы — о взрывах в ТЦ "Мега Химки": Как будто землетрясение

Очевидцы сравнили с землетрясением взрывы в торговом центре "Мега Химки"

Очевидцы рассказали Лайфу о том, как начинался пожар в ТЦ "Мега Химки". По их словам, момент взрыва был похож на землетрясение.

Очевидцы — о взрыве в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE

"В районе 6:30 уже был взрыв. Как будто землетрясение было или снаряд упал. Посмотрел [в окно и увидел], что OBI горит", — рассказал он.

По словам очевидца, он увидел чёрный густой дым. А когда мужчина открыл окно, то услышал сигнализацию в торговом центре. Другая свидетельница происшествия поделилась с Лайфом, что при взрыве "дом как будто вздрогнул".

Стала известна возможная причина пожара в ТЦ "Мега Химки"

Стала известна возможная причина пожара в ТЦ "Мега Химки"

Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Площадь пожара в ТЦ составила семь тысяч квадратов. В результате ЧП погиб по меньшей мере один человек.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук

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