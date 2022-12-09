Очевидцы — о взрывах в ТЦ "Мега Химки": Как будто землетрясение

Очевидцы рассказали Лайфу о том, как начинался пожар в ТЦ "Мега Химки". По их словам, момент взрыва был похож на землетрясение.

Очевидцы — о взрыве в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE

"В районе 6:30 уже был взрыв. Как будто землетрясение было или снаряд упал. Посмотрел [в окно и увидел], что OBI горит", — рассказал он.