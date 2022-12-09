Очевидцы — о взрывах в ТЦ "Мега Химки": Как будто землетрясение
Очевидцы сравнили с землетрясением взрывы в торговом центре "Мега Химки"
Очевидцы рассказали Лайфу о том, как начинался пожар в ТЦ "Мега Химки". По их словам, момент взрыва был похож на землетрясение.
Очевидцы — о взрыве в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE
"В районе 6:30 уже был взрыв. Как будто землетрясение было или снаряд упал. Посмотрел [в окно и увидел], что OBI горит", — рассказал он.
По словам очевидца, он увидел чёрный густой дым. А когда мужчина открыл окно, то услышал сигнализацию в торговом центре. Другая свидетельница происшествия поделилась с Лайфом, что при взрыве "дом как будто вздрогнул".
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Площадь пожара в ТЦ составила семь тысяч квадратов. В результате ЧП погиб по меньшей мере один человек.
LIFE