Тело охранника OBI в ТЦ "Мега Химки" нашли с пробитой головой
Охранник OBI в ТЦ "Мега Химки" погиб из-за упавшей на него металлической конструкции
Человек, который погиб при пожаре в ТЦ "Мега Химки", был охранником магазина OBI. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой. Охранник выходил во время эвакуации из здания одним из последних, но в какой-то момент, по всей видимости, на него упала металлическая конструкция.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем возросла до 18 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. Известно как минимум об одном погибшем.
ТАСС / Дарья Соколова