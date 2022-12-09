Тело охранника OBI в ТЦ "Мега Химки" нашли с пробитой головой

Человек, который погиб при пожаре в ТЦ "Мега Химки", был охранником магазина OBI. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой. Охранник выходил во время эвакуации из здания одним из последних, но в какой-то момент, по всей видимости, на него упала металлическая конструкция.