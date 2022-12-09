Стало известно, сколько вина выпивают россияне
Глава "Роскачества" Протасов: Россияне в последние годы стали чаще пить отечественное вино
В последние годы россияне стали гораздо чаще покупать отечественные вина: на них приходится более половины от общего объёма потребляемого напитка в стране. Об этом РИА "Новости" рассказал глава "Роскачества" Максим Протасов.
"Картина рынка выглядит достаточно понятно: 800 миллионов литров — это общий рынок вина, потребляемого в стране, порядка 430 миллионов литров из них — российское. Доля российского вина существенно выросла за последние пять лет", — отметил Протасов.
Глава "Роскачества" объяснил такое явление ростом числа виноградников и их урожайности. Так, сейчас в РФ порядка 100 тысяч гектаров под виноградниками, и в ближайшие годы эта цифра может возрасти до 130 тысяч.
Ранее Лайф рассказывал, что минимальная стоимость бутылки тихого вина в России должна находиться в районе 200 рублей.
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