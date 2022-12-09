"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 декабря, 06:43

Стало известно, сколько вина выпивают россияне

Глава "Роскачества" Протасов: Россияне в последние годы стали чаще пить отечественное вино

В последние годы россияне стали гораздо чаще покупать отечественные вина: на них приходится более половины от общего объёма потребляемого напитка в стране. Об этом РИА "Новости" рассказал глава "Роскачества" Максим Протасов.

"Картина рынка выглядит достаточно понятно: 800 миллионов литров — это общий рынок вина, потребляемого в стране, порядка 430 миллионов литров из них — российское. Доля российского вина существенно выросла за последние пять лет", — отметил Протасов.

Глава "Роскачества" объяснил такое явление ростом числа виноградников и их урожайности. Так, сейчас в РФ порядка 100 тысяч гектаров под виноградниками, и в ближайшие годы эта цифра может возрасти до 130 тысяч.

Россиянам рассказали, из каких бокалов лучше пить игристое вино

Россиянам рассказали, из каких бокалов лучше пить игристое вино

Ранее Лайф рассказывал, что минимальная стоимость бутылки тихого вина в России должна находиться в районе 200 рублей.

Обложка ©

Freepik / wavebreakmedia_micro

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров