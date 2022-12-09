Страховщики назвали рекордной многомиллиардную сумму ущерба от пожара в ТЦ "Мега Химки"

Ущерб от пожара в ТЦ "Мега Химки" оценивается в сумму от 20 до 30 миллиардов рублей. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба Всероссийского союза страховщиков.

"Ущерб от пожара в торговом комплексе "Мега Химки", начавшегося с гипермаркета OBI, оценивается в сумму 20–30 миллиардов рублей, это рекордная величина страхового убытка по таким объектам для РФ", — говорится в сообщении.