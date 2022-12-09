Страховщики назвали рекордной многомиллиардную сумму ущерба от пожара в ТЦ "Мега Химки"
Ущерб от пожара в ТЦ "Мега Химки" может составить до 30 миллиардов рублей
Ущерб от пожара в ТЦ "Мега Химки" оценивается в сумму от 20 до 30 миллиардов рублей. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба Всероссийского союза страховщиков.
"Ущерб от пожара в торговом комплексе "Мега Химки", начавшегося с гипермаркета OBI, оценивается в сумму 20–30 миллиардов рублей, это рекордная величина страхового убытка по таким объектам для РФ", — говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, объекты были застрахованы. Сейчас организация выясняет детали наполнения страховых полисов и находится в диалоге со специалистами.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем, по некоторым данным, возросла до 18 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. Известно как минимум об одном погибшем. Это был охранник OBI, его тело нашли на улице с пробитой головой.
LIFE