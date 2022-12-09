СК возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ "Мега Химки"

По факту пожара в гипермаркете OBI торгового центра "Мега Химки" возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области.

Последствия пожара в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE

"Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра (ст. 238 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.