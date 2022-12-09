СК возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ "Мега Химки"
По факту пожара в гипермаркете OBI торгового центра "Мега Химки" возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области.
Последствия пожара в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE
"Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра (ст. 238 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас следователи также проверяют информацию об одном погибшем и пострадавших в результате ЧП. Кроме того, сотрудникам регионального СУ СКР предстоит выяснить причины возгорания. После осмотра места происшествия будет назначен ряд экспертиз.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем, по некоторым данным, возросла до 18 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. Известно как минимум об одном погибшем.
LIFE