В районе горящего ТЦ "Мега Химки" зафиксирована повышенная концентрация фенола
Запах гари и повышенная концентрация фенола зафиксированы в воздухе в районе торгового центра "Мега Химки", охваченного сегодня утром мощным пожаром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Последствия крупного пожара в ТЦ "Мега Химки". Видео © t.me / SHOT
"По результатам измерений, проведённых в селитебной зоне, в 140 метрах от сгоревшего магазина по адресу город Химки, Машкинское шоссе (8:35 – 8:55), зафиксирована повышенная концентрация фенола — 0,3 ПДКм.р. Концентрации остальных загрязняющих веществ менее 0,2 ПДКм.р. Превышений ПДК нет", — заявил собеседник агентства.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем, по некоторым данным, возросла до 18 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. Известно как минимум об одном погибшем.
t.me / SHOT