Версию поджога в ТЦ "Мега Химки" назвали наименее вероятной

Версия поджога как причины пожара в торговом центре "Мега Химки" является наименее вероятной. Об этом телеканалу "360" заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

"Мы проверяем все возможные версии произошедшего, уже есть рабочие варианты. Версия о поджоге в настоящее время наименее вероятна", — заявил Забатурин.