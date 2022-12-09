Версию поджога в ТЦ "Мега Химки" назвали наименее вероятной
Прокурор МО Забатурин назвал версию поджога в ТЦ "Мега Химки" наименее вероятной
Версия поджога как причины пожара в торговом центре "Мега Химки" является наименее вероятной. Об этом телеканалу "360" заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин.
"Мы проверяем все возможные версии произошедшего, уже есть рабочие варианты. Версия о поджоге в настоящее время наименее вероятна", — заявил Забатурин.
Сейчас спасатели завершают тушение пожара, а власти Подмосковья пообещали оказать помощь сотрудникам ТЦ. По словам областного прокурора, одним из важных моментов является минимизация последствий ущерба от пожара.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем, по некоторым данным, возросла до 18 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. Известно как минимум об одном погибшем.
LIFE