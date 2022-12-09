Открытое горение в ТЦ "Мега Химки" ликвидировано
МЧС объявило о ликвидации открытого горения в ТЦ "Мега Химки"
Открытое горение в торговом центре "Мега Химки" ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Тушение пожара в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE
"Объявлена ликвидация открытого горения", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Начало возгорания попало на видео. Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем, по некоторым данным, возросла до 18 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. Известно как минимум об одном погибшем, это сотрудник магазина.
LIFE