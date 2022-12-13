Россия в 2022 году побьёт рекорд по строительству региональных и местных дорог

Россия по итогам текущего года побьёт собственный рекорд по объёмам уложенного асфальта. Как рассказал глава государства Владимир Путин, за 2022 год на региональных и местных дорогах было уложено около 165 миллионов квадратных километров асфальта.

"Уже можно подвести некоторые итоги этого года. Он станет, безусловно, рекордным по объёмам укладки асфальта на региональных и местных дорогах, это порядка 165 млн кв. м", — сказал президент, выступая по видеосвязи на церемонии ввода в строй новых и отремонтированных участков дорог.

По словам Путина, все намеченные на год планы были реализованы, а темп работ сохранялся на высоком уровне.