Россия в 2022 году побьёт рекорд по строительству региональных и местных дорог
Путин сообщил, что Россия в 2022 году побьёт рекорд по объёму строительства дорог
Россия по итогам текущего года побьёт собственный рекорд по объёмам уложенного асфальта. Как рассказал глава государства Владимир Путин, за 2022 год на региональных и местных дорогах было уложено около 165 миллионов квадратных километров асфальта.
"Уже можно подвести некоторые итоги этого года. Он станет, безусловно, рекордным по объёмам укладки асфальта на региональных и местных дорогах, это порядка 165 млн кв. м", — сказал президент, выступая по видеосвязи на церемонии ввода в строй новых и отремонтированных участков дорог.
По словам Путина, все намеченные на год планы были реализованы, а темп работ сохранялся на высоком уровне.
Ранее Путин также рассказал, что власти России по итогам уходящего года ожидают новый рекорд по строительству жилья.
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ТАСС / Мальгавко Сергей