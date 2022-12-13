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13 декабря, 11:23

Эксперт посоветовал сыграть в игру "Скрудж", чтобы правильно распорядиться 13-й зарплатой

Эксперт по финансам Сафиулин назвал лучший способ распорядиться 13-й зарплатой

Многие россияне получают в декабре 13-ю зарплату или бонусы. Эксперт по финансовой грамотности Марат Сафиулин предложил работникам сыграть в игру "Скрудж", чтобы с помощью этих денег создать подушку безопасности на следующий год.

"Я бы предложил россиянам в декабре сыграть в игру "Скрудж". Попробуйте отложить максимальную сумму денег из тех, что вы получили в качестве 13-й зарплаты или новогоднего бонуса. Возможно, это станет первым шагом к созданию подушки безопасности. Попробуйте максимально ужать себя в тратах, уверен, что потом, в следующем году, вы скажете себе огромное спасибо", отметил Сафиулин в интервью радио Sputnik.

Эксперт рекомендовал отложить не менее 30–50% от 13-й зарплаты или бонусов. А для максимальной выгоды можно положить деньги на новогодний депозит под повышенные проценты: подобные выгодные предложения от банков в декабре нередки.

"Таким образом, вы через месяц или три получите назад свои деньги с процентами, а заодно избежите соблазна потратить всё на новогодних распродажах", объяснил Марат Сафиулин.

Юрист пояснила, кто может рассчитывать на 13-ю зарплату

Юрист пояснила, кто может рассчитывать на 13-ю зарплату

А ранее россияне рассказали, на что планируют потратить 13-ю зарплату. Большинство работников собирается выплатить кредиты, поехать в отпуск или купить подарки.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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