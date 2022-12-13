В Башкирии дети устроили экстремальный заезд на тюбингах с крыши подземной парковки

В одном из дворов Стерлитамака дети устроили на крыше подземной парковки горку для катания. Видео экстремального спуска на тюбинге появилось в местных пабликах, жители беспокоятся, что подобные развлечения закончатся травмами.

В Стерлитамаке дети устроили себе экстремальную горку. Видео © VK / Стерлитамак

На кадрах видно, что школьники забираются на крышу, один из них скатывается, сбивает тюбингом своего друга и падает с высоты двух-трёх метров. На этот раз обошлось без ушибов. Однако такая "русская рулетка" заставила поволноваться очевидцев. Лайф задал вопрос администрации города. Там заверили, что уже связались с бизнесменом, владеющим парковкой, и рекомендовали принять меры.

Доступ к горке на парковке в Стерлитамаке ограничен. Фото © VK / Новости Уфы и Республики Башкортостан

В Стерлитамаке посыпали песком крышу парковки, чтобы не допустить детских игр на ней. Фото © VK / Новости Уфы и Республики Башкортостан

"Также рекомендовано посыпать крышу парковки и территорию около неё песком, установить предупреждающие таблички. В настоящее время песком указанную территорию уже посыпали и соответствующие таблички установили", — пояснили городские власти.