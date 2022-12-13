Военные делегации стран ШОС прибыли в Екатеринбург для обсуждения учений "Мирная миссия"

В августе следующего года на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области пройдут совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия". Военные делегации участниц ШОС прибыли в Екатеринбург для обсуждения деталей предстоящих манёвров, сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Военные делегации из Белоруссии, Ирана, Пакистана, Киргизии, Китая, Казахстана, Индии, Таджикистана и Узбекистана прибыли в Екатеринбург для участия в первом раунде штабных переговоров по вопросам подготовки и проведения совместного военного антитеррористического командно-штабного учения стран – участниц ШОС "Мирная миссия – 2023", — сказано в сообщении.