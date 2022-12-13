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13 декабря, 11:14

Военные делегации стран ШОС прибыли в Екатеринбург для обсуждения учений "Мирная миссия"

Учения ШОС "Мирная миссия – 2023" пройдут в августе в Челябинской области

В августе следующего года на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области пройдут совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия". Военные делегации участниц ШОС прибыли в Екатеринбург для обсуждения деталей предстоящих манёвров, сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Военные делегации из Белоруссии, Ирана, Пакистана, Киргизии, Китая, Казахстана, Индии, Таджикистана и Узбекистана прибыли в Екатеринбург для участия в первом раунде штабных переговоров по вопросам подготовки и проведения совместного военного антитеррористического командно-штабного учения стран – участниц ШОС "Мирная миссия – 2023", — сказано в сообщении.

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Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия – 2023" ещё летом анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу. На совещании с коллегами из государств – участников ШОС он отметил, что подготовке войск отводится важная роль.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Николь Вербер

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