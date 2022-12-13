Шоумен Стас Барецкий счёл избиение местью за "наезд" на Данко и заподозрил охрану певца
Музыкант Стас Барецкий, которого избили неизвестные, счёл нападение местью за "наезд" на певца Данко и заподозрил его окружение. Дело в том, что незадолго до случившегося у них был конфликт в столичном баре "Руки ВВерх", объяснил Лайфу PR-директор шоумена Вадим Горжанкин.
Шоумен и музыкант Стас Барецкий допустил, что его могли избить из-за певца Данко. Видео © LIFE
"У меня драка была с певцом Данко. Мысли такие сейчас закрадываются в голову, что, может быть, это его какие-то люди. Знаете, я не хочу его обвинять, но, может быть, кто-то либо увидел, что я на него наезжаю, может, какой-то его организатор, может, его охранники, ещё кто-то", — сказал сам Барецкий.
Шоумен был избит и ограблен утром 11 декабря. Его доставили в больницу с многочисленными ушибами, ссадинами и сотрясением головного мозга. Полиция возбудила уголовное дело. Адвокат потерпевшего Роман Кандауров уверен, что причастных удастся установить благодаря видеозаписям.
"В дальнейшем будет решаться вопрос о степени участия каждого из фигурантов этого происшествия. После чего будут приниматься процессуальные решения в отношении каждого из них", — заверил защитник.
А в начале декабря драку с посетителем бара в Петербурге устроил певец Григорий Лепс. Артист сам нанёс оппоненту несколько ударов. Однако первым силу применил охранник музыканта. Получив оплеуху, соперник певца оступился, Лепс бросился его добивать. У петербуржца зафиксировали ушибы и перелом носа. Причиной конфликта оказалась несостоявшаяся игра в нарды. Правоохранители завели уголовное дело по факту драки. Лепс возместил ущерб потерпевшему и извинился.
LIFE