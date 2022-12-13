"Практически медаль": Гоблин Пучков оценил возможное введение против него персональных санкций ЕС
Дмитрий Пучков заявил, что не переживает из-за возможных санкций ЕС
В новый пакет антироссийских санкций традиционно войдут ряд публичных деятелей, одним из которых может стать публицист, писатель и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин). В беседе с РИА ФАН он признался, что не переживает из-за возможных рестрикций.
"Сразу бросился продавать свой самолёт, яхту невероятную и десять квартир любовниц в Париже", — сыронизировал он.
Блогер считает, что попал в перечень с подачи украинских функционеров, так как те с него "глаз не сводят начиная с 2004 года". При этом сам он не ездит в Европу, а также не имеет там ни счетов, ни недвижимости.
"Что тут можно сказать? Я не государственный служащий, я не чиновник, не журналист. А раз они меня видят, ну, это признание заслуг, безусловно, перед Родиной — практически медаль", — заключил Пучков.
Лайф писал, что 7 декабря Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций, согласно которому в чёрный список собираются внести около 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, а также компании оборонно-промышленного комплекса. Как выяснилось позже, среди публичных лиц в перечне присутствуют: журналисты Борис Корчевников, Марина Ким, певец Григорий Лепс, а также писатель Дмитрий Пучков.