"Практически медаль": Гоблин Пучков оценил возможное введение против него персональных санкций ЕС

В новый пакет антироссийских санкций традиционно войдут ряд публичных деятелей, одним из которых может стать публицист, писатель и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин). В беседе с РИА ФАН он признался, что не переживает из-за возможных рестрикций.

"Сразу бросился продавать свой самолёт, яхту невероятную и десять квартир любовниц в Париже", — сыронизировал он.

Блогер считает, что попал в перечень с подачи украинских функционеров, так как те с него "глаз не сводят начиная с 2004 года". При этом сам он не ездит в Европу, а также не имеет там ни счетов, ни недвижимости.

"Что тут можно сказать? Я не государственный служащий, я не чиновник, не журналист. А раз они меня видят, ну, это признание заслуг, безусловно, перед Родиной — практически медаль", — заключил Пучков.