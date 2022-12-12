ЕС всё ещё не согласовал девятый пакет санкций против России
Жозеп Боррель пожаловался, что в ЕС до сих пор "не достигли согласия" по девятому пакету санкций
Государства – члены ЕС ещё не согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел ЕС.
Сам Боррель надеется, что соглашение будет достигнуто в понедельник или во вторник.
"У нас на повестке дня санкции против России, 9-й пакет, мы всё ещё не достигли согласия. Нам остаётся договориться ещё по ряду вопросов. Может быть, это удастся сделать к концу дня", — добавил дипломат.
Напомним, что 7 декабря Еврокомиссия представила новый, девятый пакет санкций против России, в рамках которого в чёрный список собираются внести ещё почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса. Но ещё до этого стало понятно, что единства по вопросу антироссийских ограничений в Евросоюзе нет.