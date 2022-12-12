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12 декабря, 08:04

ЕС всё ещё не согласовал девятый пакет санкций против России

Жозеп Боррель пожаловался, что в ЕС до сих пор "не достигли согласия" по девятому пакету санкций

Государства – члены ЕС ещё не согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел ЕС.

Сам Боррель надеется, что соглашение будет достигнуто в понедельник или во вторник.

"У нас на повестке дня санкции против России, 9-й пакет, мы всё ещё не достигли согласия. Нам остаётся договориться ещё по ряду вопросов. Может быть, это удастся сделать к концу дня", добавил дипломат.

Боррель переживает из-за отказа Турции поддерживать санкции против России

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Напомним, что 7 декабря Еврокомиссия представила новый, девятый пакет санкций против России, в рамках которого в чёрный список собираются внести ещё почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса. Но ещё до этого стало понятно, что единства по вопросу антироссийских ограничений в Евросоюзе нет.

Обложка ©

unsplash.com/ Christian Lue

Марина Калегина

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